Mersin'de Kaçak Kazı Operasyonu: Çamlıyayla'da 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin Çamlıyayla'da jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 4 kişiyi yakaladı; kazma, kürek, harita, sikke ve 85 obje ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:39
Operasyon ve Ele Geçirilenler

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin kazma ve kürekle yaptıkları izinsiz kazı, jandarmanın düzenlediği operasyonla sonlandırıldı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 kürek, 1 kazma, 1 harita, 1 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı renk ve boyutlarda 85 obje yer aldı.

Ele geçirilen materyaller, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan şüpheliler ise ifadelerinin alınması amacıyla Jandarma Komutanlığına götürüldü.

