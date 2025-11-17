Mersin'de Kaçak Kazı Operasyonu: Çamlıyayla'da 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin kazma ve kürekle yaptıkları izinsiz kazı, jandarmanın düzenlediği operasyonla sonlandırıldı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 kürek, 1 kazma, 1 harita, 1 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı renk ve boyutlarda 85 obje yer aldı.

Ele geçirilen materyaller, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan şüpheliler ise ifadelerinin alınması amacıyla Jandarma Komutanlığına götürüldü.

MERSİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE KAÇAK KAZI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 4 ŞÜPHELİYİ YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI.