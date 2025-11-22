Mersin'de Kadın Kursiyerlerin 24 Kasım İçin El Emeği Ürünleri AVM'de Sergilendi

Mersin'de kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri AVM'de vatandaşların beğenisinde

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel ürünler sergilendi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Evlerinde eğitim alan kadın kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel hazırladıkları el emeği ürünleri kentteki bir AVM'de vatandaşların beğenisine sundu.

Günlerdir hazırlanan kursiyerler, ürettikleri takı tasarımları, örgü ürünleri, tekstil çalışmaları ve ev dekorasyon ürünleri ile hem emeklerini sergileme hem de aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı buldu. AVM giriş bölümünde açılan stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürebilmeleri için destek vermeye devam ettiklerini belirterek, Kültür ve Sanat Evleri'nin sosyal belediyeciliğin önemli bir örneğini sunduğunu kaydetti.

Akdeniz Belediyesi tarafından ücretsiz verilen kurslar, kadınlara mesleki beceri kazandırırken ekonomik hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Kursiyerler, ürün satışlarının özellikle özel günlerde arttığını ve bu tür organizasyonların motivasyonlarını artırdığını ifade etti.

Satış stantlarının 24 Kasım Pazartesi gününe kadar açık kalacağı belirtilirken, vatandaşlar öğretmenler için hazırlanan özel ürünleri görmek ve kadın emeğine destek olmak için stantlara davet edildi.

