Mersin'de Kadın Kursiyerlerin 24 Kasım İçin El Emeği Ürünleri AVM'de Sergilendi

Mersin Akdeniz Belediyesi kursiyerleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel el emeği ürünlerini bir AVM'de sergileyip satışa sundu; stantlar 24 Kasım Pazartesi'ye kadar açık.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:05
Mersin'de Kadın Kursiyerlerin 24 Kasım İçin El Emeği Ürünleri AVM'de Sergilendi

Mersin'de kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri AVM'de vatandaşların beğenisinde

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel ürünler sergilendi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Evlerinde eğitim alan kadın kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel hazırladıkları el emeği ürünleri kentteki bir AVM'de vatandaşların beğenisine sundu.

Günlerdir hazırlanan kursiyerler, ürettikleri takı tasarımları, örgü ürünleri, tekstil çalışmaları ve ev dekorasyon ürünleri ile hem emeklerini sergileme hem de aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı buldu. AVM giriş bölümünde açılan stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürebilmeleri için destek vermeye devam ettiklerini belirterek, Kültür ve Sanat Evleri'nin sosyal belediyeciliğin önemli bir örneğini sunduğunu kaydetti.

Akdeniz Belediyesi tarafından ücretsiz verilen kurslar, kadınlara mesleki beceri kazandırırken ekonomik hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Kursiyerler, ürün satışlarının özellikle özel günlerde arttığını ve bu tür organizasyonların motivasyonlarını artırdığını ifade etti.

Satış stantlarının 24 Kasım Pazartesi gününe kadar açık kalacağı belirtilirken, vatandaşlar öğretmenler için hazırlanan özel ürünleri görmek ve kadın emeğine destek olmak için stantlara davet edildi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KÜLTÜR VE SANAT...

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KÜLTÜR VE SANAT EVLERİNDE EĞİTİM ALAN KADIN KURSİYERLERİN, '24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL HAZIRLADIĞI EL EMEĞİ ÜRÜNLER KENTTEKİ BİR AVM'DE VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULDU.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KÜLTÜR VE SANAT...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
7
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor