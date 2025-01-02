Mersin'de Kalem Görünümlü Tabanca ile Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Kalem Görünümlü Tabanca Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kalem görünümlü tabanca ele geçirilen bir şüpheli tutuklandı. Olay, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devriye görevi sırasında gerçekleştirildi.

Şüpheli Durduruldu

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren ekipler, şüphe üzerine 24 yaşındaki A.E.S.'yi durdurdu. Yapılan üst aramasında tek mermi atabilen kalem görünümlü tabanca ile birlikte 4 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Çeşitli suç kayıtları bulunan A.E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Mersin'de bu tür yasadışı silahların ele geçirilmesi, güvenlik güçlerinin devriye ve denetim faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.