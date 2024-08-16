Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Mersin'de Yangınla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, güçlükle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni bilinmemekte.

Müdahele Ekipleri Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Yangının başlamasıyla birlikte, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hızlı bir şekilde olay yerine gönderildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahale çalışmaları sürmekte. Ekiplere Söndürme Helikopterleri ve Arazözler Desteği

Yangın söndürme helikopterleri ve arazözler, ekiplerin yangın mücadelesine destek vererek, alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.