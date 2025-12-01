Mersin'de Palet İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin Akdeniz'de palet üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı; yaralanma ve can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:24
Olayın Ayrıntıları

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Yalınayak Mahallesi’ndeki bir palet üretim tesisinde meydana geldi.

İş yerinin palet fırını bölümünden çıkan alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akdeniz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Orman ürünlerinin bulunduğu alandaki yangının büyüme riski üzerine bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Müdahale ve Son Durum

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Alevler tamamen söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ise yetkililerce araştırılıyor.

