Mersin'de Palet İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Olayın Ayrıntıları
Olay, merkez Akdeniz ilçesi Yalınayak Mahallesi’ndeki bir palet üretim tesisinde meydana geldi.
İş yerinin palet fırını bölümünden çıkan alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akdeniz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Orman ürünlerinin bulunduğu alandaki yangının büyüme riski üzerine bölgeye takviye ekipler gönderildi.
Müdahale ve Son Durum
Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Alevler tamamen söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ise yetkililerce araştırılıyor.
