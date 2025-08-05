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Mersin'de Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Kaçtı

Mersin Silifke'de park halindeki hafif ticari araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Polisi alarma geçiren kaza detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:12
Mersin'de Park Halindeki Araca Çarpan Sürücü Kaçtı

Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeki bir hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçmayı başardı.

Olay, Kabasakallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 KLC 36 plakalı otomobil, Mehmet Canbaz'a ait 33 VRS 09 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarında meyve sebze satışının yapıldığı tezgahları devirdi.

Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çarpan otomobil, çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri kapsamlı çalışma başlattı.

Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı....

Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı. İki aracın da hasar gördüğü kazanın etkisiyle yol kenarında meyve sebze satışı yapılan tezgahları devirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı....

Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı. İki aracın da hasar gördüğü kazanın etkisiyle yol kenarında meyve sebze satışı yapılan tezgahları devirdi.

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