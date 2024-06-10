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Mersin'de PKK/KCK'ya darbe! 6 tutuklama, 2 Suriyeli sınır dışı

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı. 6 şüpheli tutuklanırken, 2 Suriyeli zanlı da sınır dışı edildi

Yayın Tarihi: 10.06.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 12:07
Mersin'de PKK/KCK'ya darbe! 6 tutuklama, 2 Suriyeli sınır dışı

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 Suriyeli zanlı da sınır dışı edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Haziran'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve eylemlere katıldıkları iddia edilen 5'i Suriyeli uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan İ.K, S.Y, M.T. ile Suriye uyruklu F.A, M.M. ve M.H. tutuklandı. İ.Y, M.S, R.B. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli Z.M. ve S.B ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Operasyonda ele geçirilen doküman ve dijital materyaller de incelemeye alındı.

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