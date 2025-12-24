DOLAR
Yüreğir'in İlk Kent Lokantası Dervişler'de Açıldı

Yüreğir Belediyesi, ilçenin ilk kent lokantasını Dervişler Mahallesi'nde açtı; uygun fiyatlı menü ve Başkan Ali Demirçalı'nın hedefi yıl sonuna kadar 4 kent lokantası.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:40
Adana'nın Yüreğir Belediyesi, ilçenin ilk kent lokantasını Dervişler Mahallesi'nde hizmete sundu. Açılışa özel olarak vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Açılış ve ikram

Açılış töreninde protokol üyelerinin katılımıyla sahnede kurdele kesildi. Vatandaşlara sunulan menüde etli pilav, kuru fasulye, yoğurt ve tatlı yer aldı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı de vatandaşlarla aynı sofraya oturarak ikram edilen yemeği birlikte yedi.

Hedef: Uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek

Dervişler Kent Lokantası'nın, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmetiyle Yüreğir halkına hizmet edeceği belirtildi. Başkan Ali Demirçalı, açılış konuşmasında kent lokantalarının sayısını artıracaklarını vurgulayarak, "Bugün Dervişler Mahallemizden başlattığımız bu hizmeti, yıl sonuna kadar ilçemizde 4 kent lokantasına ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız Yüreğir’de hiçbir vatandaşımızın sıcak ve sağlıklı yemeğe erişim sıkıntısı yaşamamasıdır" dedi.

