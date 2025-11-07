Mersin'de Toroslar MESEM'de 'Yeşil Vatan' İçin Fidan Dikimi

Okul bahçesinde anlamlı çevre etkinliği

Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), 'Yeşil vatan benim okulum geleceğe çare' temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve minik misafirlerle birlikte fidan dikti. Katılımcılar etkinlik boyunca 'Yeşil vatan bizim geleceğimizdir' sloganını benimsedi.

Toroslar MESEM bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe okul idarecileri, öğrenciler ve misafir minik çocuklar katıldı. Program, çevre bilinci ve doğaya sahip çıkma vurgusuyla ilerledi.

Merkez Müdürü Zahide Akuklu etkinlikte yaptığı konuşmada doğayı korumanın önemine dikkat çekti. Akuklu, Toroslar Mesleki Eğitim Merkezi olarak ‘Yeşil Vatan’ bilincini güçlendirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Doğayı korumak ve çevremize sahip çıkmak hem bizlerin hem de gelecek nesillerimizin en önemli sorumluluğudur. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, geleceğe bıraktığımız bir nefes, bir iyilik ve bir değerdir. Okul bahçemize dikilen her ağaç, öğrencilerimizin yetiştiği bu eğitim yuvasında kök salacak ve yıllar boyunca bu okulun hafızasında yer alacaktır.

Akuklu, etkinliğe destek veren Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaan Aydemir, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek, Unutmayalım, ‘Yeşil vatan bizim geleceğimizdir’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Orman Bölge Müdürlüğü personeli öğrencilere ve minik misafirlere fidan dikimi hakkında kısa bir eğitim verdi. Eğitim sonrasında öğrenciler ve çocuklar, fidanları toprakla buluşturarak çevre bilincine katkı sundu.

