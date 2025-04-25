Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin 20 adrese gerçekleştirdiği operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin lira ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer 18 zanlıdan 15’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.