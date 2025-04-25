DOLAR
38,42 -0,16%
EURO
43,7 0,34%
ALTIN
4.071,03 1,12%
BITCOIN
3.619.285,78 -0,73%

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheliden 15'i tutuklandı, 125 bin lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 13:13
Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin 20 adrese gerçekleştirdiği operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin lira ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer 18 zanlıdan 15’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i...

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i...

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Azerbaycan'dan Erivan ve Paris'e Bayrak Yakma Uyarısı
2
KKTC'ye YÖKSİS Benzeri Yükseköğretim Sistemi Geliyor
3
17. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi Kırşehir'de Başladı
4
Kocaeli'de Kaçak Araç Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
5
Hatay'da Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri Başarıyla Gerçekleştirildi
6
Aliyev, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti
7
Sinop’ta Öğrenciler Trafik Kurallarını Mobil Eğitim Tırı'nda Öğrendi

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!