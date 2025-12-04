Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 38 kilo 590 gr Metamfetamin, 1 kilo 244 gr Eroin ve 4 Milyon TL'lik Döviz

Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu

Operasyon detayları

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu belirlenen adrese baskın yapıldı. Teknik ve saha destekli ortak çalışma ile gerçekleştirilen operasyonda şüpheli R.A. yakalandı.

Ele geçirilenler

Adreste yapılan aramalarda 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin bulundu. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve yaklaşık 4 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 56 bin 500 Euro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterlin ele geçirildi.

Yasal süreç

Emniyetteki ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

