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Mersin'de yeni yapılan bina yan yatmaya başlayınca mühürlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni yapılan 4 katlı bir bina, temelin izinsiz olarak kazılması sonucu yan yatmaya başladı. Tamamen yan yatma tehlikesi bulunan bina, Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 00:57
Mersin'de yeni yapılan bina yan yatmaya başlayınca mühürlendi

Mersin Erdemli'de bulunan yeni yapılan 4 katlı bir bina, yan yatma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve tamamen yan yatma riski taşıdığı için mühürlendi.

Olay, Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaat alanında yapılan incelemeler sonucunda, 4 katlı binanın yan yatmaya başladığı fark edildi. İlk olarak bir tarafı kazılarak dengelenmeye çalışıldı, ancak ertesi gün binanın diğer tarafı da yan yatmaya başladı. Bu durumun ardından, Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye giderek detaylı bir inceleme yaptılar.

inşaat

Yapılan inceleme sonucunda, binanın yan yatma sorununun temelin izinsiz olarak kazılmasından kaynaklandığı tespit edildi ve bina mühürlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, yapılan açıklamada, verilen imar durumuna uygun belgelerin istendiğini ve zemin etüdünden başlayarak yapı denetimi ve şantiye şefi gibi kontrollerin yapıldığını belirtti. Ancak, kontrolsüz bir şekilde gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda binanın yan yatma problemi yaşandığını ifade etti. Çınar, bu durumun fark edilmesi üzerine hemen müdahale ettiklerini ve binayı mühürlediklerini dile getirdi.

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