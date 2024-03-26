Mersin'de yeni yapılan bina yan yatmaya başlayınca mühürlendi

Mersin Erdemli'de bulunan yeni yapılan 4 katlı bir bina, yan yatma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve tamamen yan yatma riski taşıdığı için mühürlendi.

Olay, Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaat alanında yapılan incelemeler sonucunda, 4 katlı binanın yan yatmaya başladığı fark edildi. İlk olarak bir tarafı kazılarak dengelenmeye çalışıldı, ancak ertesi gün binanın diğer tarafı da yan yatmaya başladı. Bu durumun ardından, Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye giderek detaylı bir inceleme yaptılar.





Yapılan inceleme sonucunda, binanın yan yatma sorununun temelin izinsiz olarak kazılmasından kaynaklandığı tespit edildi ve bina mühürlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, yapılan açıklamada, verilen imar durumuna uygun belgelerin istendiğini ve zemin etüdünden başlayarak yapı denetimi ve şantiye şefi gibi kontrollerin yapıldığını belirtti. Ancak, kontrolsüz bir şekilde gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda binanın yan yatma problemi yaşandığını ifade etti. Çınar, bu durumun fark edilmesi üzerine hemen müdahale ettiklerini ve binayı mühürlediklerini dile getirdi.



