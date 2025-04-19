Mersin'deki Camide Doğan Kedilerin Büyüme Süreci Devam Ediyor

Mersin Camisinde Doğan Kedilerin Büyüme Hikayesi

Mersin'de Hz. Hamza Camisi'nde, vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan anne kedi ve üç yavrusu, sevgi dolu bir bakım sürecinden geçiyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, bu kedilerin sağlığının takip edildiğini duyurdu.

Kedi ve Yavruların Sağlık Durumları İyi

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen anne kedi Alaca ile yavruları Tülin, Düğme ve Obur'un sağlık durumları oldukça iyi. Kendi bakımını üstlenen Kısmet Efetürk, kedilere bir aydır özenle baktığını ifade etti.

Yeni Yuvalarına Hazırlanıyorlar

Kedilerin gelişiminden bahseden Efetürk, "Yavrular yakın zamanda yeni yuvalarına gidecekler. Onlar gideceği için üzgünüm. İnsan bir boşluğa düşüyor, çünkü kendi elinde büyümüş gibi oluyor," dedi. Efetürk, Tülin ve Obur'un yuvasının belli olduğunu ancak Düğme için henüz bir yuva bulunamadığını belirtti. "Çok isteyen var ama onların gerçekten güzel bakabilmesi ve sorumluluğu alabilmesi bizim için önemli," şeklinde konuştu.

Kedilerin Sağlığı İçin Kısırlaştırma Önemli

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Sorumlusu Veteriner Hekim Mert Tatar, anne kedinin kısırlaştırıldığını ve bu operasyonun kedinin sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu durum, kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi için de gerekli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başlangıçta caminin avlusuna yerleştirilen kulübede bir süre beslenen kediler, daha sonra kendilerini vaaz kürsüsünün altında saklamaya başlamıştı. Böylece, koruma altına alınmaları sağlanmıştı.

Bu sevimli kedilerin büyüme süreçleri, Mersin'deki hayvanseverler için bir umut ışığı olmaya devam ediyor.

Mersin'de bir camide vaaz kürsüsünün altında doğum yaptıktan sonra sahiplendirilen anne kedinin 3 yavrusunun gelişimi sürüyor.

Mersin'de bir camide vaaz kürsüsünün altında doğum yaptıktan sonra sahiplendirilen anne kedinin 3 yavrusunun gelişimi sürüyor.