Mersin Erdemli'de Freni Boşalan Tır Fırına Girdi — 5 Keçi Telef Oldu

Mersin Erdemli'de Freni Boşalan Tır Fırına Girdi

Kaza ve sonuçları

Erdemli'nin Karahıdırlı Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır önce bir elektrik direğine, ardından bir otomobile çarptı ve tadilatta olduğu öğrenilen fırının duvarını yıktı.

Olayda, mermer yüklü olduğu belirtilen ve M.E. idaresindeki 31 EY 697 plakalı tırın ön kısmı fırına girdi. Tır kasasındaki tonluk mermer parçaları ise yaklaşık 80 metre aşağı yuvarlanarak çarptığı bir ağılda bulunan 5 keçinin telef olmasına yol açtı.

Soruşturma ve inceleme

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

