Mersin Erdemli'de Freni Boşalan Tır Fırına Girdi — 5 Keçi Telef Oldu

Erdemli'de freni boşalan mermer yüklü tır, direğe, otomobile ve tadilatta olan fırına çarptı; kasadaki mermer 80 metre aşağı yuvarlanıp 5 keçinin telef olmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:40
Kaza ve sonuçları

Erdemli'nin Karahıdırlı Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır önce bir elektrik direğine, ardından bir otomobile çarptı ve tadilatta olduğu öğrenilen fırının duvarını yıktı.

Olayda, mermer yüklü olduğu belirtilen ve M.E. idaresindeki 31 EY 697 plakalı tırın ön kısmı fırına girdi. Tır kasasındaki tonluk mermer parçaları ise yaklaşık 80 metre aşağı yuvarlanarak çarptığı bir ağılda bulunan 5 keçinin telef olmasına yol açtı.

Soruşturma ve inceleme

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?