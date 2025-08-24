DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.691.729,55 0,29%

Mersin Erdemli'de Minibüs Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Ölü, 10 Yaralı

Mersin Erdemli'de yaz kampına götürülen çocukları taşıyan minibüs tıra çarptı; 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:23
Mersin Erdemli'de Minibüs Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Ölü, 10 Yaralı

Mersin Erdemli'de minibüs-tır kazası: 1'i çocuk 2 kişi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaz kampına götürülen çocukları taşıyan minibüsün, yol kenarında duran tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza ayrıntıları

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan minibüsün sürücüsü Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki bakım personeli Yıldız Polat (38) ile devlet koruması altındaki Farah adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında sürücü Mehmet Zemin A. ile 8'i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi bulunuyor; yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sürücünün gözaltına alınması

Minibüs sürücüsü Mehmet Zemin A., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tır sürücüsünün açıklaması

Tır sürücüsü Mahmut B., kaza yerinde gazetecilere aracının freninde arıza oluştuğunu, arızayı kontrol etmek için emniyet şeridine girip durduğunu söyledi. Mahmut B. olay anını şu sözlerle anlattı: "Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."

Resmi başsağlığı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazasında hayatını kaybeden Farah ve Polat için başsağlığı dileğinde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi...

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Minibüs Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Ölü, 10 Yaralı
2
Beşiktaş'ta 3 Katlı Binada Yangın Söndürüldü
3
Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçişi İçin İstanbul Boğazı'nda Hazır
4
Alanya Açıklarında Yunus Gösterisi Tur Teknesine Eşlik Etti
5
Hakan Fidan Cidde'de İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Başkanlık Edecek
6
40 bin 285 yavru kaplumbağa ÖÇK kumsallarında denize kavuştu
7
Ankara'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Kızılcahamam'da Yandı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı