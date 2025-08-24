Mersin Erdemli'de Minibüs Tıra Çarptı: 1'i Çocuk 2 Ölü, 10 Yaralı

Mersin Erdemli'de minibüs-tır kazası: 1'i çocuk 2 kişi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaz kampına götürülen çocukları taşıyan minibüsün, yol kenarında duran tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza ayrıntıları

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan minibüsün sürücüsü Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki bakım personeli Yıldız Polat (38) ile devlet koruması altındaki Farah adlı kız çocuğu hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında sürücü Mehmet Zemin A. ile 8'i çocuk olmak üzere toplam 9 kişi bulunuyor; yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sürücünün gözaltına alınması

Minibüs sürücüsü Mehmet Zemin A., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tır sürücüsünün açıklaması

Tır sürücüsü Mahmut B., kaza yerinde gazetecilere aracının freninde arıza oluştuğunu, arızayı kontrol etmek için emniyet şeridine girip durduğunu söyledi. Mahmut B. olay anını şu sözlerle anlattı: "Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."

Resmi başsağlığı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazasında hayatını kaybeden Farah ve Polat için başsağlığı dileğinde bulundu.

