Mersin İtfaiyesi Facia Önledi: 26 Bin Litrelik Tanker Yangını Kontrol Altında

Toroslar'da seyir halindeki tanker alevlere teslim oldu; itfaiyenin koordineli müdahalesi olası bir felaketi engelledi

Mersin'in Toroslar ilçesi Camili Mahallesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun bağlantı yolu olan TAG 151. cadde üzerinde seyir halindeyken alev alan tanker, kısa sürede yoğun duman ve patlamalarla çevreyi tehdit etti.

Olayı bildiren sürücü Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı tankeri sağ şeride çekip durdurarak 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akdeniz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı ve tanker büyük oranda alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri, yüksek riskli bir müdahale planı uygulayarak kontrollü yaklaşım ve söndürme taktikleri ile yangına müdahale etti.

Müdahale sırasında yaşanan patlamaya rağmen ekiplerin profesyonel davranışıyla herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Trafiğin güvenliği için yol kapatıldı; ardından Merkez, Yenişehir ve Mezitli İtfaiye Grup Amirlikleri de destek için bölgeye yönlendirildi.

Bir merdivenli araçla üstten yapılan uygulama ve yerden köpük ile su kullanılarak yürütülen operasyon sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. Yol, tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Patlayan tankerin içinde 7 bin 863 litre benzin ve 18 bin 142 litre mazot bulunduğu tespit edildi; toplamda 26 bin litre yakıt taşıması, tehlikenin büyüklüğünü ortaya koydu. Olay sonrası zeminde biriken köpük ve akaryakıtın tehlike oluşturmaması için Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir yıkama çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor; itfaiyenin zamanında ve koordineli müdahalesinin büyük bir felaketin önüne geçtiği bildirildi.

