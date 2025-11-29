Mersin İtfaiyesi Facia Önledi: 26 Bin Litrelik Tanker Yangını Kontrol Altında

Mersin'de 26 bin litrelik mazot ve benzin yüklü tanker yangınında, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle patlamalara rağmen büyük bir facia önlendi; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:02
Mersin İtfaiyesi Facia Önledi: 26 Bin Litrelik Tanker Yangını Kontrol Altında

Mersin İtfaiyesi Facia Önledi: 26 Bin Litrelik Tanker Yangını Kontrol Altında

Toroslar'da seyir halindeki tanker alevlere teslim oldu; itfaiyenin koordineli müdahalesi olası bir felaketi engelledi

Mersin'in Toroslar ilçesi Camili Mahallesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun bağlantı yolu olan TAG 151. cadde üzerinde seyir halindeyken alev alan tanker, kısa sürede yoğun duman ve patlamalarla çevreyi tehdit etti.

Olayı bildiren sürücü Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı tankeri sağ şeride çekip durdurarak 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akdeniz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı ve tanker büyük oranda alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri, yüksek riskli bir müdahale planı uygulayarak kontrollü yaklaşım ve söndürme taktikleri ile yangına müdahale etti.

Müdahale sırasında yaşanan patlamaya rağmen ekiplerin profesyonel davranışıyla herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Trafiğin güvenliği için yol kapatıldı; ardından Merkez, Yenişehir ve Mezitli İtfaiye Grup Amirlikleri de destek için bölgeye yönlendirildi.

Bir merdivenli araçla üstten yapılan uygulama ve yerden köpük ile su kullanılarak yürütülen operasyon sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. Yol, tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Patlayan tankerin içinde 7 bin 863 litre benzin ve 18 bin 142 litre mazot bulunduğu tespit edildi; toplamda 26 bin litre yakıt taşıması, tehlikenin büyüklüğünü ortaya koydu. Olay sonrası zeminde biriken köpük ve akaryakıtın tehlike oluşturmaması için Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir yıkama çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor; itfaiyenin zamanında ve koordineli müdahalesinin büyük bir felaketin önüne geçtiği bildirildi.

MERSİN'DE SEYİR HALİNEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN ARDINDAN PATLAMALARLA ALEVLERİN SARDIĞI TANKERİN 7 BİN...

MERSİN'DE SEYİR HALİNEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN ARDINDAN PATLAMALARLA ALEVLERİN SARDIĞI TANKERİN 7 BİN 863 LİTRESİ BENZİN 18 BİN 142 LİTRESİ MAZOT OLMAK ÜZERE 26 BİN LİTRE YAKIT TAŞIDIĞI OLUŞAN RİSKİN BÜYÜKLÜĞÜNE RAĞMEN İTFAİYENİN ZAMANINDA DOĞRU MÜDAHALESİYLE BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.

MERSİN'DE SEYİR HALİNEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN ARDINDAN PATLAMALARLA ALEVLERİN SARDIĞI TANKERİN 7 BİN...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar
4
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
5
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
6
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
7
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?