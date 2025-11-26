Mersin Silifke'de öğretmene çarpan motosiklet sürücüsü adli kontrolle serbest

Mersin Silifke'de yolun karşısına geçen öğretmen Gülşen Tınas'a çarpan motosiklet sürücüsü M.K.Ç., yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yolun karşısına geçen öğretmen hayatını kaybetti, sürücü serbest bırakıldı

Silifke'de meydana gelen kazada, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Gülşen Tınas'a motosikletin çarpması sonucu olay meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Gülşen Tınas ile motosiklet sürücüsü M.K.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silifke Gazipaşa İlkokulu'nda görevli olan Tınas, doktorların tüm müdahalesine rağmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü M.K.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

