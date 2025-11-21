Mersin su kesintileri: AK Parti'den MESKİ ve Büyükşehir'e sert tepki

Mersin su kesintileri vatandaşı zorluyor, AK Parti yetkilileri sert çıktı

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, kentte 5 günü aşan su kesintileri nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ yönetimine yönelik eleştirilerini sert bir dille sürdürdü. Aldemir, yaşanan süreci "yönetim krizi, plansızlık ve beceriksizlik" olarak değerlendirdi.

Aldemir'in eleştirileri

Aldemir yaptığı yazılı açıklamada, merkez ilçelerde yaşanan uzun süreli su kesintilerinin vatandaşların hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, "Camilerden bidonlarla su taşınan, esnafın iş yapamaz hale geldiği, evlerde yaşamın durma noktasına geldiği bu görüntüler 2025 yılının Mersin’ine yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Aldemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çalışmalar sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle kesintilerin uzadığını kabul ettiğini hatırlatarak, bir CHP milletvekilinin sorumluluğu Alt Yapı Genel Müdürlüğü (AYGM)’ne yönlendirmeye çalıştığını söyledi.

Kesintiyle ilgili olarak Aldemir, "Kesinti tarihi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) talebiyle 17 Kasım’a alındı. MESKİ’nin 3 saat dediği tahliye işlemi 18 saat sürdü. 8 saatlik imalat 38 saate uzadı. AYGM kendi işini planlandığı sürede tamamladı, MESKİ’nin geciken çalışmaları için AYGM sahaya ek teknik ekip gönderdi. Kesintinin ana sebebi Hal Katlı Kavşağı’ndaki MESKİ imalat hatalarıdır" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, altyapı sorunlarının daha önce Büyükşehir Meclisi’nde defalarca gündeme geldiğini hatırlatan Aldemir, Cumhur İttifakı olarak tüm MESKİ yatırımlarına borçlanma, hibe ve proje desteği verdiklerini vurguladı. "Bugün yaşanan sorunlar her defasında övgüyle sözünü ettikleri Scada sisteminin de etkin ve başarılı bir şekilde işletilemediğini göstermektedir. Türkiye’nin en pahalı suyunu satan MESKİ’nin günlerce su verememesi kabul edilemez" dedi.

Aldemir, hızlı tren projesi de dahil olmak üzere Mersin’e değer katacak hiçbir yatırımın belediye tarafından plansızlık nedeniyle aksatılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Mersin halkı bahane değil hizmet bekliyor. Ev hanımından esnafına, işçisinden öğrencisine herkes huzursuz. Mersin’in sabrı taşmıştır. Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Kıratlı'dan CHP'li vekile tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ise, CHP Milletvekili Gülcan Kış’ın su kesintilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan kaynaklandığını ileri sürmesini "algı siyaseti" olarak nitelendirdi. Kıratlı, "Buradan kendisine açıkça ifade ediyorum; kendi Büyükşehir Belediye Başkanınız Vahap Seçer’in meclis oturumundaki sözlerini dikkatle dinleyin. Seçer, su kesintisinin yalnızca 10 saatlik bölümünün hızlı tren deplasesinden, geri kalan büyük kısmının ise yerel yönetimlerin, Hal Katlı Kavşağı’ndaki imalat hatasından kaynaklandığını bizzat kendisi söylemiştir" dedi.

Taraflar arasındaki bu karşılıklı suçlamalar, kentteki su kesintilerinin yaratığı memnuniyetsizliğin siyaset sahnesine taşındığını gösteriyor.

