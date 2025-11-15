Mersin Tarsus'ta 1 Milyonluk Altın Hırsızlığı: 1'i Çocuk 3 Şüpheli

Mersin Tarsus'ta 1 Milyonluk Altın Hırsızlığı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir site dairesinden 1 milyon değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı. Olayın ardından polis, güvenlik kamerası görüntülerinde yüzlerini kapatan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayın Detayları

Olay, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 4'üncü katta oturan M.Y., ailesiyle sabah evden çıktı. Akşam eve döndüğünde evin dağınık olduğunu ve evde bulunan 1 milyon değerinde altın ziynet eşyasının eksik olduğunu fark etti.

M.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı. Ekipler, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera Kayıtları ve Soruşturma

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzlerini kapatarak binaya girip çıkan 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi tespit edildi. Polis, görüntülerdeki şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma devam ediyor; polis ekipleri, görüntüler üzerinden şüphelilerin tespiti ve olayın aydınlatılması için yoğun çaba gösteriyor.

