Mersin Tarsus’ta Asansör Faciası: Pelin Yaşot Kıyga’nın Anları Güvenlik Kamerasında — 3 Gözaltı

Mersin Tarsus’ta Asansör Faciası: Güvenlik Kamerası Olayı Kaydetti

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanda dün yaşanan asansör kazası, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, asansör kabininin -1. kata düşmesi sonucu Pelin Yaşot Kıyga (33)'nın hayatını kaybettiği, eşinin ise yaralandığı anlar yer alıyor.

Görüntülerdeki anlar

Kayıtta, kabinde sıkışan Pelin Yaşot Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga'nın telefonda yardım çağırdığı ve arızalanan asansörün kapısını açmaya çalıştığı görülüyor. Asansörün düşüş anı ve kurtarma çabaları net şekilde kayıt altına alınmış durumda.

Soruşturma ve gözaltılar

Olayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Asansör firmasının yetkilisi, asansörü denetleyen şirketin sorumlusu ve apartman yöneticisi olmak üzere 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş olup işlemleri sürüyor.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandıktan sonra -1. kata düşmüştü. Ekiplerin çalışmasıyla asansörden çıkarılan Kıyga, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşini kabinden kurtarmaya çalışan Gökhan Kıyga ise ayağından yaralandı.

Kaymakamlık açıklaması

Tarsus Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir."