Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 15 katlı apartmanda yaşayan Pelin Yaşot Kıyga (27) hayatını kaybetti.

Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandı. Daha sonra asansörün zemine düştüğünü duyan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayda, asansörün üst katlardan kabine düşen beton blokların etkisiyle zemine çakıldığı iddia edildi.