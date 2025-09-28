Mersin Tarsus'ta Minibüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 16 Yaralı — Sürücü Tutuklandı

Mersin Tarsus'ta Minibüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 16 Yaralı

GÜNCELLEME 2 - Sürücünün tutuklanması eklendi

Olay: Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu ağır bir kaza meydana geldi.

Kaza detayları ve müdahale

Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsü M.G olan 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralananlar için sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralılar sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmalar

Kazada minibüste bulunan Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan (51) yaşamını yitirdi. Olayda toplam 16 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından defin için Şırnak'a gönderileceği öğrenildi.

Soruşturma ve yasal süreç

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, minibüs sürücüsü M.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

