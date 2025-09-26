Merve Özbey Bitlis'te Konser Verdi: Gazze'ye Destek Mesajı

Bir Anadolu Şenliği kapsamında Eren Üniversitesi'nde konser

Şarkıcı Merve Özbey, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliği kapsamında Bitlis'te sahne aldı.

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen konserde Özbey, sevilen şarkılarını seslendirerek izleyicilerle buluştu. Alanı dolduran müzikseverler sanatçıya eşlik edip alkışladı.

Sahnede Filistin bayrağı taşıyarak Gazze'ye destek veren Özbey, duygusal bir mesaj verdi.

Özbey, "Filistin halkının yanında olduğumuzu sesimiz çıktığı kadar duyurmak için her şeyi yapacağız. Bu zulme sessiz kalmak mümkün değil. Televizyonda izlediklerimiz bunların sadece bir kısmı. Allah kimseyi çocuğunun cenazesini kucağında taşıyacak kadar çaresiz bırakmasın. Bütün dualarımız ve kalbimiz Filistin'de." dedi.

Şarkıcı Merve Özbey, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Bitlis'te sahne aldı. Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde düzenlenen konserde Merve Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi.