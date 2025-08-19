Merz: Putin ile Zelenskiy 2 Hafta İçinde Zirvede Buluşacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin önümüzdeki 2 hafta içinde bir zirvede bir araya geleceğini duyurdu. Merz, açıklamayı Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Zirve için şart: Ateşkes ve kapsamlı hazırlık

Merz, zirvenin ancak ateşkes sağlanması halinde gerçekleştirilebileceğini vurguladı. Toplantıda, Zelenskiy'i desteklemenin ve Avrupa'nın ortak çıkarlarını korumanın amaçlandığını belirten Merz, olası bir müzakereye Ukrayna'nın da mutlaka katılması gerektiğini söyledi.

Merz, toplantıda görev dağılımı ve hazırlık ihtiyacına dikkat çekerek şunları aktardı: 'İkincisi, böyle bir zirve için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var.'

Başbakan, görüşmenin nasıl kararlaştırıldığıyla ilgili olarak ise 'Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi.' ifadelerini kullandı. Görüşmenin yeri henüz belirlenmedi.

Donbas benzetmesi ve Ukrayna'nın egemenliği

Merz, Rusya'nın Ukrayna'dan Donbas bölgesini terk etmesini talep etmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, bu isteği 'açıkça belirtmek gerekirse ABD'nin Florida'yı bırakması gibi bir şeydir' sözleriyle benzetti. Merz, 'Egemen bir devlet böyle bir kararı kolayca alamaz. Bu, Ukrayna'nın müzakereler sırasında kendisi vermesi gereken bir karardır.' dedi.

Güvenlik garantileri ve Avrupa işbirliği

Merz, Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri verileceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve ABD'nin bu garantileri Avrupalılarla koordine etmeye hazır olduğunu belirtti. Avrupa ortaklarıyla uyum içinde olduklarını vurgulayan Merz, 'İyi uyum içindeydik, aynı görüşleri savunduk ve bence bu Trump'ın da hoşuna gitti. Çünkü Avrupalıların burada tek ses olarak konuştuğunu fark etti.' dedi.

Almanya'nın, güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya barış gücü göndermesi ihtimali sorusuna Merz, bunun Avrupalı ortaklar ve ABD hükümetiyle ele alınması gerektiğini söyleyerek şu değerlendirmede bulundu: 'Burada söz konusu sadece Ukrayna toprakları değil, Avrupa'nın siyasi düzenidir.' Katılım düzeyi konusunda hem Avrupa'da hem ülke içinde görüşmeler yapılacağını, kesin karar için henüz erken olduğunu ekledi.

Beklentiler ve son söz

Planlanan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin beklentilere dair Merz, şu an net bir şey söyleyemeyeceğini ancak Ukrayna'da bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Merz, ayrıca Zelenskiy'nin ateşkes olmadan Putin ile görüşmeyi 'kendisi için düşünülemez' olarak değerlendirdiğini aktardı.

Not: Merz'in açıklamaları, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında yer aldı ve görüşmenin yeri ile ilgili net bir karar henüz açıklanmadı.