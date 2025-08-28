DOLAR
Merz: Rus tehdidi Baltık Denizi'nde gerçek — Almanya NATO savunmasını güçlendiriyor

Merz, Rostock ziyaretinde Rus tehdidini vurguladı; Almanya savunma harcamalarını artırıp silahlı kuvvetlerini modernize ederek NATO'da daha fazla sorumluluk alacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:13
Almanya, NATO içinde daha fazla sorumluluk üstlenecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'yı Baltık Denizi bölgesinde düşmanca faaliyetlerde bulunmakla suçladı ve NATO müttefiklerini mevcut olan tüm kaynaklarla savunacaklarını söyledi.

Rostock'taki Alman donanma karargahını ziyaret eden Merz, deniz tatbikatlarını Bayern firkateyninde izledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Merz, "Rusya'dan gelen tehdit gerçek. Bunu Baltık Denizi'nde de görüyoruz." dedi.

Merz, ziyaret sırasında şunları kaydetti: "Rostock'taki askeri personelimiz tarafından tehdit durumu hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildim. Rus ordusunun günlük eylemlerini görüyoruz. Savunma hazırlığımızı ve savunma kabiliyetimizi test ediyorlar. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda, İttifak topraklarının özgürlüğünü, barışını ve toprak bütünlüğünü korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Başbakan, Almanya'nın NATO içindeki hayati rolüne dikkat çekerek, artan jeopolitik belirsizlikler ve artan tehditlerle başa çıkmak için savunma harcamalarını artırarak ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Merz, "Almanya, jeostratejik konumu sebebiyle Avrupa'nın merkezi konumundadır. İstesek de istemesek de özgürlüğümüzü, barışımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunmak için yaşadığımız yerde, yani Almanya'da özellikle büyük çaba sarf etmeliyiz." diye konuştu.

