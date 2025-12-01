Merz: 'Ukrayna için önemli günler ve haftalar var' — Berlin'de Tusk ile koordinasyon

Merz: 'Ukrayna için önemli günler ve haftalar var' — Berlin'de Tusk ile ortak açıklama

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Polonya Başbakanı Donald Tusk, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Ukrayna krizine yönelik koordinasyon, savunma işbirliği ve tarihsel konular ele alındı.

Görüşmenin ana hattı

Merz, iki ülkenin vazgeçilmez ortak olduğunu vurguladı ve Polonya hava sahasının ihlal edilmesi sonrası Almanya'nın verdiği destekleri hatırlattı. İki ülke arasında yeni bir savunma anlaşmasının imzalanacağını bildirerek, "Bu anlaşmayı 2026’da İki Ülke İyi Komşuluk ve Dostluk İşbirliği Anlaşması’nın 35. yıl dönümünde imzalamayı hedefliyoruz" dedi.

Ukrayna'ya destek ve dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı

Merz toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine dönük çabaları ele aldıklarını belirterek şunları söyledi:

Merz: "Az önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer Avrupalı ortaklarla bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna için önümüzde önemli günler ve haftalar var. Bu süreçte birbirimizle sıkı bir koordinasyon içinde olacağız. Bu süreçte Kiev’e Rus saldırganlığı karşısında destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Moskova’yı nihayet müzakere masasına oturtmak için elimizdeki en güçlü aracı kullanmak istiyoruz. Dondurulmuş Rus varlıklarını mümkün olduğunca iyi bir şekilde kullanmak için birlikte çalışacağız. Avrupa Birliği olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Merz ayrıca "Avrupalılar olarak Cenevre’de yakın işbirliği içinde yürüttüğümüz görüşmeler, ayrıntılı bir barış planı için ilk adımların atılmasını sağladı. Danışmanlarımız düzeyinde Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halindeyiz. Bu konuda net bir çizgimiz var. Ukrayna ve Avrupa hakkında Ukrayna ve Avrupalılar olmadan karar verilemez, Ukrayna’ya dayatılan bir barış olamaz" ifadelerini kullandı.

Savunma, altyapı ve anıt

Taraflar, Polonya ile altyapı ve demiryolu hatlarının modernizasyonu konusunda ilgili bakanlıkların bir plan hazırlaması konusunda anlaştı. Merz ayrıca Nazi Almanya döneminin Polonyalı kurbanları için Berlin’de bir anıt dikilmesi konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Tazminat ve tarihsel sorumluluk

Merz, Polonya’nın talep ettiği tazminatlara ilişkin olarak şunları söyledi:

Merz: "Alman bakış açısına göre tazminat konusu hukuki ve siyasi açıdan yıllar önce kesin olarak çözüme kavuşturuldu. Ancak anıların ve geçmişin işlenmesi bizim için asla sona ermeyecek. Almanya, tarihsel sorumluluğunu üstleniyor. İki ülkemizin geleceğine de uzanan iyi bir ortak çözüm bulacağımızı umuyorum"

Sınır kontrolleri ve göç

Merz, Almanya’nın Polonya sınırında gerçekleştirdiği sıkı kontrollerin devam edeceğini belirterek, "Gelecekte Avrupa’nın dış sınırlarını ne kadar iyi korursak, iç sınırların da o kadar açık olabileceğini varsayıyoruz. İkimiz de açık bir Avrupa iç pazarının savunucularıyız. Aynı zamanda yasa dışı göçle birlikte mücadele etmeliyiz ve bunu iyi komşuluk ve Avrupa ruhu içinde yapıyoruz" dedi.

Tusk'un değerlendirmeleri

Polonya Başbakanı Donald Tusk görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Tusk: "Ukrayna’ya destek vermeye devam etme konusunda tam bir dayanışmamız var. Polonya’nın doğu sınırında ve dolayısıyla Avrupa sınırında tam bir işbirliğine ihtiyaç var"

Tusk, Almanya’dan tazminat taleplerine ilişkin ülkesinin tutumu hakkında ise, "Polonya’nın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan kayıplar ve suçlar için tazminat almadığını düşünüyoruz" dedi.

