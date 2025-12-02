Merzifon'da Temizlik Personeli 2 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Merzifon Belediyesi temizlik personeli Samet Özçanak, Harmanlar Mahallesi'nde bulduğu 2 bin lirayı Zabıta Müdürlüğü'ne teslim ederek paranın sahibine ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:05
Örnek davranış mahallede takdir topladı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde görevli temizlik personeli Samet Özçanak, sabah mesaisindeyken yerde 2 bin lira buldu.

Olay, Harmanlar Mahallesi Kara Mustafa Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Özçanak, hiçbir tereddüt göstermeden parayı yerden alıp doğrudan Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yetkililerin yaptığı çalışmalar sonucu paranın sahibi olarak tespit edilen Genç, gösterilen duyarlılık için Özçanak'a teşekkür etti.

Merzifon Belediyesi personelinin bu davranışı, toplumda güven ve sorumluluk bilincini öne çıkaran örnek bir davranış olarak değerlendirildi.

