Meslek Örgütleri ve Çalışma Hayatı Üzerine Kritik Vurgular

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın Vurguları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sarıyer’de bulunan Grand Tarabya Otel’de düzenlenen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Olağan Genel Kurulu’nda önemli mesajlar verdi.

Adalet ve Sağlıklı Çalışma Ortamı

Işıkhan, sanayi ve iş gücü potansiyelinin geleceği için adaletin tesis edilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Adaletin tam manasıyla tesis edildiği, sağlıklı işleyen bir çalışma ortamı oluşturmak, gerek sanayimizin geleceği, gerekse mevcut iş gücü potansiyelimizin geleceği için bir tercih değil adeta bir zorunluluktur," ifadelerini kullandı.

MESS'in Rolü ve Önemi

Bakan, MESS'in ülkenin sanayisine ve emekçilerine sağladığı desteği övdü. MESS'in, sanayi sektörü temsilcilerinin kalkınma sürecinde kritik roller üstlendiğini ve örnek bir organizasyon haline geldiğini vurguladı.

Teknoloji ile Dönüşüm

Yapay zeka, dijitalleşme ve robotik teknolojilerin iş dünyasında dönüşümü başlattığını ifade eden Işıkhan, Türkiye'nin teknoloji odaklı sanayi hamlesi ile gelişimini sürdüreceğini belirtti. "Yeni nesil çalışma modelleri ve teknolojileri çalışma hayatına entegre etmek istiyoruz," dedi.

Uzlaşmacı Yaklaşımlar ve Gelecek Hedefleri

Çalışma hayatında çatışmacı bir anlayış yerine uzlaşmacı bir yaklaşımı tercih ettiklerini söyleyen Işıkhan, devlet, emek ve sermaye dayanışmasıyla Türkiye'yi önemli bir üretim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.