Meta, Ünlülerin Fotoğraflarını Kullanan Sahte Reklamlarla Mücadele İçin Yüz Tanıma Teknolojisini Test Ediyor

Meta'nın Yüz Tanıma Teknolojisi ile Sahte Reklamlara Karşı Yeni Hamlesi

Meta, Facebook ve Instagram platformlarında ünlülerin fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı sahte reklamları tespit etmek amacıyla yüz tanıma teknolojisini test ettiğini duyurdu. Şirket, bu konuda sosyal medyada bir açıklama yaptı.

İsteğe Bağlı Kullanım ve Süreç

Açıklamalara göre, yüz tanıma teknolojisi isteğe bağlı olarak kullanılacak. Kullanıcıların, Facebook ve Instagram'da hesap sahibi olması ve kendi yüzlerinin yer aldığı bir video yüklemeleri gerekecek. Bu video, sahte reklamlarda kullanılan görsellerle karşılaştırılarak sahteciliğin tespiti sağlanacak.

Reklamların Engellenmesi

Eğer bu teknoloji sayesinde bir reklamın sahte olduğu tespit edilirse, Meta reklamı engelleyebilecek. Kullanıcıların, istedikleri zaman bu teknolojiyi kullanmayı bırakma hakkı da bulunuyor.

Geçmişteki Yüz Tanıma Uygulamaları

Meta, Kasım 2021'de toplumsal endişeler sebebiyle Facebook'ta yüz tanıma sistemini kapatacağını bildirmişti. O dönem, bir milyardan fazla kullanıcının yüz tarama verilerinin silineceği duyurulmuştu.