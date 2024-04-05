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Meteoroloji’den yeni uyarı: “Fırtına ve sağanak etkili olacak”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler ve iller için sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Bazı bölgelerde ise kar yağışı görülecek.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 10:49
Meteoroloji’den yeni uyarı: “Fırtına ve sağanak etkili olacak”

Türkiye, 4 mevsimi aynı anda yaşıyor. Ülkenin bir kısmında yaz ve bahar havası etkili olurken, diğer kısmında ise sağanak, kar ve fırtına görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan verilere göre, Erzurum ve Kars’ta karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Trabzon, Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Adana, Mersin, Malatya ve Kayseri’de sağanak yağış bekleniyor.

MGM tarafından yapılan son açıklamalara göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Akdeniz’de Toroslar, İç Anadolu’nun doğu bölümü, Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu bölümünde yüksek kesimlerde kar yağışı devam edecek. Doğu Anadolu’nun doğu kısmı için fırtına uyarısı da yapıldı.

Heyelan ve çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar erimelerine, çığ ve heyelan tehlikesine dikkat çekti. Havaların ısınmasıyla birlikte riskin arttığını ifade eden yetkililer, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Ayrıca ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azabileceği de açıklamada yer aldı.

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