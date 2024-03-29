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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve toz taşınımına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mart için hava durumuna dair güncel verileri paylaştı. Verilere göre bazı illerde sağanak yağış, bazı illerde ise toz taşınımı etkili olacak.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:53
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve toz taşınımına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Antalya, Sinop ve Kastamonu için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer taraftan Batı Akdeniz ve Güney Ege’de ise toz aşınımı ile ilgili uayarı yapıldı.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi’nin güney ve doğu kesimi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısı, Sinop, Kastamonu ve Antalya illeri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Bu bölgelerde bulunan vatandaşların, etkili olacak sağanak yağışlar için tedbirli olmaları istendi.

Toz Aşınımına dikkat

toz taşınımına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Batı Akdeniz için ise toz aşınımı uyarısında bulundu. Toz aşınımının bölgede etkili olabileceğini belirten yetkililer, bu olaydan kaynaklanabilecek olumsuz durumlar karşısında vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Çığ tehlikesi devam ediyor

Yetkililer, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ riskine dikkat çekti. Bir süredir bu bölgelerde görülen çığ riskinin devam ettiğini açıklayan uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

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