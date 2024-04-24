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Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı etkili olacak

Meteorolojiden gelen uyarılara göre, yurdun batı ve iç kesimleri çöl tozlarının etkisi altında kalacak. Yetkililer 17 il için sarı kodlu uyarı yaparken, toz taşınımı konusunda da vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 10:29
Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı ve iç kesimlerinde etkili olacak toz taşınımı konusunda uyarılarda bulundu. Gün içerisinde etkili olacak rüzgarla birlikte yaşanacak toz taşınımı, hava kalitesinin düşmesi ile birlikte görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara sebep olabilecek.

MGM tarafından sarı kodlu uyarı alan ve toz taşınımının etkili olması beklenen iller ise şu şekilde: Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Manisa, Muğla, Kütahya, Konya, Denizli, Bolu, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar.

Yetkililer, görüş mesafesinde olası düşüş ve hava kalitesindeki bozulma gibi durumların yaşanabileceğini ve bu konuda vatandaşların. Tedbirli davranması gerektiğini de belirtti. Yaşanan bu olumsuz durumlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve sağlıkla ilgili bazı sıkıntılar meydana gelebilir.

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