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Meteorolojiden İstanbul dahil pek çok ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında olduğu pek çok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 10:09
Meteorolojiden İstanbul dahil pek çok ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil pek çok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini duyurdu. Etkili olacak yağışlar için vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Ülke genelinde sağanak yağış etkisi altın olacak iller ise şu şekilde: İstanbul, Antalya, Hatay, Edirne, Diyarbakır, Van, Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa, Kırklareli, Malatya, Kars, Siirt.

Çığ tehlikesi devam ediyor

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğu kısımları için çığ tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Özellikle yüksek bölgelerde ve eğimli yamaçlarda, çığ ve heyelan riski bulunuyor. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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