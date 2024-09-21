Metin Arolat'ın Sonsuz Yolculuğu

Metin Arolat'a Son Veda

Kadıköy'deki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki ünlü sanatçı Metin Arolat, maalesef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Defin Töreni Detayları

Arolat, yarın öğle ezanından sonra Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, 23 Eylül Pazartesi günü İzmir Beşikçioğlu Camisi'nde tekrar anılacak ve aile kabristanında defnedilecektir.

Sanat Hayatı

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1995 yılında ilk albümü "Ayrılık Olmaz" ile müzik sektörüne adım attı. Arolat, aynı zamanda yönetmenlik kariyerine de başarısıyla devam etti.

Usta sanatçının "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi eserleri müzikseverler tarafından sevilerek dinlendi. Ayrıca birçok markanın reklam projelerinde de yönetmenlik yaptı.