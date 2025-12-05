Mevlana'nın 700 Yıllık Mesnevi Mirası Rami'de: Mana ve Nakış Sergisi

Rami Kütüphanesi'nde 'Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser' Sergisi Açıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yıl dönümü anısına düzenlenen 'Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser' sergisi, Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan sergide, İslam coğrafyasının çeşitli dönem ve merkezlerinde istinsah edilmiş, tezyinatı, hattı, cildi ve kağıdıyla öne çıkan Mesneviler yer alıyor.

Serginin boyutu ve seçki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta yaptığı konuşmada serginin önemine dikkat çekti. Ersoy, sergide yer alan eserlerin üretildiği merkezler arasında Konya, İstanbul, Şiraz, Semerkant gibi tarihi kültür merkezlerinin bulunduğunu belirtti. Sergide 14. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan nadide yazmaların bir arada görülebileceğini vurgulayan Ersoy, binlerce mesnevi yazması arasından 70 cilt Mesnevinin seçildiğini söyledi.

Dünya çapında bir ilk iddiası

Ersoy, katalogların Türkçe, İngilizce ve Farsça hazırlandığını ve serginin dünya çapında taşınabileceğini belirterek, "Bu kadar özel ve çok sayıda Mesnevi nüshasının yer aldığı bir sergi şimdiye kadar gerçekleştirilmemiştir" ifadesini kullandı. Serginin 7 asırlık Mesnevi tarihini ve İslam kitap sanatlarının gelişimini bir arada sunduğu vurgulandı.

Dijital erişim ve ziyaretçi deneyimi

Sergide yer alan eserler dijital ortama aktarılarak ziyaretçilere sunulacak; dijitalleştirilen yazmalar, cep telefonu uygulamaları ve QR kodları aracılığıyla incelenebilecek. Bakan Ersoy, TÜYEK tarafından yürütülen dijitalleştirme çalışmalarına ilişkin olarak, "TÜYEK, 464 bin 880 yazma ve nadir matbu eserin dijitalini resmi sitesinde erişime açmıştır. www.yek.gov.tr alanındaki en büyük portaldır" bilgisini paylaştı.

Kurum verileri ve erişim

Ersoy ayrıca başkanlığın bir yılda kaydettiği büyümeyi aktardı: üye sayısının son bir yılda yüzde 40 artışla 23 bine ulaştığını ve toplam görüntüleme sayısının 4 milyon 720 bine eriştiğini ifade etti. Son altı ayda birçok önemli koleksiyonun dijitalleştirilerek erişime açıldığı belirtildi.

Restorasyon ve koruma çalışmaları

Rami Kütüphanesi'nde bugüne kadar 4 bin 446 eserin restorasyonunun gerçekleştirildiğini söyleyen Ersoy, bir eserin onarımında bazen bir personelin bir seneden fazla çalıştığını belirterek bu sayının önemini vurguladı. Ayrıca bu yıl içinde yapılan çalışmalar arasında 40 bin eserin durum tespiti, 7 bin eserin düşük sıcaklık uygulaması, 28 bin eserin temizlik işlemi ve 205 eserin bilimsel analizinin yer aldığı bildirildi. Çok sayıda yabancı restoratöre eğitim verildiği de aktarıldı.

Eğitim, sergi ve yayın faaliyetleri

Bakan Ersoy, 2025 yılı faaliyetleri kapsamında devri, satın alma ve bağış yoluyla yaklaşık 25 bin eserin TÜYEK'e kazandırılacağını, kurumun bugüne kadar 343 cilt yayın yayımladığını ve yıl içinde 200'e yakın eğitim ve kültür faaliyeti düzenlediklerini söyledi. Başkanlığın bu yıl itibarıyla açtığı sergi sayısının 41 olduğunu ve ülke genelinde çeşitli şehirlerde özel tematik sergiler düzenlendiğini belirtti.

Kurumsal perspektif

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ise serginin hazırlık sürecine dair, "Dünyada bir eserin 70'e yakın nüshasıyla yapılabilecek özel bir sergi" değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, serginin hem tematik derinliğe sahip olduğunu hem de Mesnevi'nin 7 asırlık yolculuğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet sergiyi gezdi; ziyaretçiler eserlerin estetik ve kültürel değerini yerinde görme fırsatı buldu.

