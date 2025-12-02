MEYAD İzmir İl Temsilciliğine Eylem Koç Atandı

MEYAD, İzmir İl Temsilciliğine medya ve iletişim uzmanı Eylem Koç’u atadı; Koç, mobbing farkındalığı ve eğitim programlarına liderlik edecek.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:47
MEYAD İzmir İl Temsilciliğine Eylem Koç Atandı

MEYAD İzmir İl Temsilciliğine Eylem Koç Atandı

Medya ve iletişim deneyimiyle mobbinge karşı yeni atılım

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), İzmir İl Temsilciliği görevine medya ve iletişim alanındaki birikimiyle tanınan Eylem Koç’un atandığını açıkladı.

MEYAD, İzmir’de yürütülen farkındalık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla bu görevlendirmeyi gerçekleştirdi. Koç, yeni rolünde iş yeri baskısı ve psikolojik zorlamaya karşı yürütülecek farkındalık faaliyetlerine liderlik edecek.

Eylem Koç, eğitim ve danışmanlık süreçlerini yöneterek kurum içi zorlayıcı davranışlara karşı eğitim programları hazırlayacak; bireyleri bilinçlendirmeyi ve kurumların sağlıklı çalışma ortamı oluşturmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Koç, basın danışmanlığı, medya koordinasyonu, PR planlaması ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarında aktif görev alıyor ve çeşitli kurum ile markaların kitlelerle doğru iletişim kurmasına rehberlik ediyor.

EYLEM KOÇ

EYLEM KOÇ

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
6
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri
7
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde