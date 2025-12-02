MEYAD İzmir İl Temsilciliğine Eylem Koç Atandı

Medya ve iletişim deneyimiyle mobbinge karşı yeni atılım

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), İzmir İl Temsilciliği görevine medya ve iletişim alanındaki birikimiyle tanınan Eylem Koç’un atandığını açıkladı.

MEYAD, İzmir’de yürütülen farkındalık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla bu görevlendirmeyi gerçekleştirdi. Koç, yeni rolünde iş yeri baskısı ve psikolojik zorlamaya karşı yürütülecek farkındalık faaliyetlerine liderlik edecek.

Eylem Koç, eğitim ve danışmanlık süreçlerini yöneterek kurum içi zorlayıcı davranışlara karşı eğitim programları hazırlayacak; bireyleri bilinçlendirmeyi ve kurumların sağlıklı çalışma ortamı oluşturmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Koç, basın danışmanlığı, medya koordinasyonu, PR planlaması ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarında aktif görev alıyor ve çeşitli kurum ile markaların kitlelerle doğru iletişim kurmasına rehberlik ediyor.

EYLEM KOÇ