MGK: Türkiye Gazze'de İstikrarın Teminatı Olacak Mekanizmalarda Sorumluluk Üstlenmeye Hazır

MGK Toplantısı Sonrası Kritik Bildiri: Türkiye'nin Rolü ve Bölgesel Öncelikler

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanarak bölgesel ve ulusal güvenlik gündemini değerlendirdi. Toplantı 2 saat 15 dakika sürdü ve İletişim Başkanlığı tarafından 7 maddelik bildiri yayımlandı.

Gazze ve Ateşkes

Bildiride, Gazze'de sağlanan ateşkesin ülkeyi de mimarları arasında yer alan Türkiye için bölgedeki soykırımın durdurulması bakımından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Türkiye'nin, ateşkesin tesisinde olduğu gibi müteakip süreçte de Gazze'de barış ve istikrarın teminatı olacak mekanizmalarda sorumluluk üstlenmeye ve Gazze'nin ayağa kaldırılması gayretlerine katkı vermeye hazır olduğu belirtildi.

Metinde ayrıca, ateşkesi ihlal eden İsrail yönetiminin saldırılarına derhal son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Terörle Mücadele ve İç Güvenlik

Kurul, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik, beraberlik ve bekaya yönelik tehditlerle ilgili yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bildiride, terörün tam ve kalıcı sona erdirilmesi ile milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çok boyutlu çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Suriye ve Bölgesel İstikrar

Bildiride Suriye'nin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelme ve hak ettiği uluslararası konuma erişme yönündeki ilerlemesinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Türkiye'nin, Suriye halkının huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

Sudan, Rusya-Ukrayna ve Güney Kafkasya

Sudan'daki gelişmelerin de ele alındığı bildiride, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek teyit edildi; masum sivillerin maruz kaldığı katliamların durdurulması ve çatışmaların sona erdirilmesi için uluslararası aktörlere iş birliği çağrısı yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmede, savaşın tırmanma riskine dikkat çekilerek diplomatik çözüm arayışlarının önemi vurgulandı. Ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen barış sürecinde son dönemde kaydedilen olumlu gelişmelerin dikkate alındığı ve Güney Kafkasya'da barış, istikrar ile kalkınma hedeflerine yönelik iradenin teyit edildiği belirtildi.

Bildiride geniş kapsamlı ulusal güvenlik gündeminin yanında bölgesel barış ve istikrara katkı sağlama iradesi ön plana çıkarıldı.

MGK, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TOPLANDI. 2 SAAT 15 DAKİKA SÜREN TOPLANTININ SONRASINDA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 7 MADDELİK BİLDİRİ YAYIMLANDI.