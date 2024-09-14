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MHP'den Devlet Bahçeli'ye Destek Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medyada Devlet Bahçeli'ye yönelik saldırılara karşı tepkisini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:46
MHP'den Devlet Bahçeli'ye Destek Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Bahçeli Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada Devlet Bahçeli hakkında yapılan paylaşımlara dair açıklamalarda bulundu. Yalçın, âbide şahsiyetlerin yıpratılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Sosyal Medya Eleştirisi

Yalçın, bazı mecralardan yayılan olumsuz haberlerin, kamu vicdanını kirlettiğini ifade etti. "Bazı hastalıklı ruhlardan beslenen ahlaksızlıklar, sosyal medya üzerinden toplumumuzun değerlerini tehdit ediyor," dedi.

Ahlaksız Paylaşımlara Tepki

Yalçın, belirli siyasi partilerin sosyal medyayı manipüle ederek kendi çıkarlarını öncelediğini ve sağlıklı toplumsal algıları bozmaya çalıştığını dile getirdi. "Toplumda bir psikolojik kopuşun etkileri ile karşı karşıyayız," diyerek durumu daha da vurguladı.

İtibar Suikastı İddiası

Sosyal medya üzerinden yapılan alçakça paylaşımlara dikkat çeken Yalçın, bazı medya organlarının bu durumu istismar ederek yalan haberler yaydığını belirtti ve bu tür davranışları kınadı.

Yalan Haberciliğe Karşı Mücadele

Yalçın, MHP olarak sosyal medyada yayılan kirliliğe karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini duyurdu. "Bu bataklıkları kurutmak amacıyla amansız bir savaş vereceğiz," diyerek partinin tutumunu net bir şekilde açıkladı.

Ayrıca, RTÜK'e de duyduğu minnettarlığı ifade eden Yalçın, yalan haberciliğin sona ermesi adına atılan adımları desteklediğini belirtti.

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