MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Bahçeli Açıklaması

İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli ile ilgili dezenformasyona dair açıklamalarda bulundu ve FETÖ bağlantılı hesapları işaret etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:21
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Bahçeli Açıklaması

MHP'den Dezenformasyon Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partilerinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya platformlarında yayımlanan dezenformatif içeriklerin arka planını açıkladı.

Siber Suçlarla Mücadele Çalışmaları

Özdemir, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Bu çalışma sonucunda Bahçeli'ye yönelik dezenformasyon yayma amacı güden 3.776 Twitter (X) hesabını analiz ettiklerini belirtti. Özdemir, bu hesapların 1.179'unun bot hesap ve 2.597'sinin ise gerçek isimle açılmış hesaplar olduğunu açıkladı.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme Faaliyetleri

Özdemir, ayrıca bu hesaplar arasında halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla çeşitli suçlamalarda bulunulduğunu ifade etti. Bu suçlamalar arasında tehditler, hakaretler ve halk arasında korku yaratma gibi eylemler bulunduğu belirtildi.

FETÖ Bağlantılı Hesaplar

Özdemir, bahsedilen dezenformatif içeriklerin özellikle FETÖ’ye müzahir hesaplar tarafından yayıldığını ve bu bağlamda tespit edilen 7 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin sürdüğünü aktardı.

Konuya dair çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, MHP'nin bu tür dezenformasyon faaliyetleriyle mücadeleye kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

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