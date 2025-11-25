MHP'li Enes Ertuğrul Kalın 'Komşum Derdin Derdimdir' Programıyla 240 Ev Ziyaretine Ulaştı

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ev Ziyaretlerini Sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, ‘Komşum Derdin Derdimdir’ programı çerçevesinde il teşkilatıyla birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen ziyaretlerde, Kalın ve ekibi bugüne kadar 240 vatandaşı evlerinde ziyaret ederek taleplerini ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretlerin Amacı ve Süreç

Ziyaretlerde öncelik, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve talepleri ilgili birimlere iletmek olarak belirleniyor. Teşkilatın her kapıya ulaşma ve komşuluk hukukunu yaşatma anlayışıyla yürüttüğü program, hem sorun çözme hem de vatandaşla gönül bağı kurma amacı taşıyor.

Başkan Kalın'ın Açıklaması

Kalın konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in emir ve talimatları doğrultusunda, Kayseri İl Teşkilatımız ile tüm ilçe teşkilatlarımız tarafından yürütülen ‘Komşum Derdin Derdimdir’ programı il ve ilçe genelinde büyük bir kararlılık ve azimle devam etmektedir. Toplumsal dayanışmayı artırmak, hemşehrilerimizin sorunlarını yerinde dinlemek ve vatandaşlarımızla gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 240 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri samimiyetle dinlenmekte, her not ilgili birimlerimize titizlikle iletilmektedir. Teşkilatlarımız; her kapıya ulaşmayı, her gönüle dokunmayı ve komşuluk hukukunu yaşatmayı milli bir görev anlayışıyla sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak, vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını güçlendiren ‘Komşum Derdin Derdimdir’ programına aynı kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

