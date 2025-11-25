MHP'li Enes Ertuğrul Kalın 'Komşum Derdin Derdimdir' Programıyla 240 Ev Ziyaretine Ulaştı

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 'Komşum Derdin Derdimdir' programı kapsamında 240'a yakın ev ziyareti yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 23:15
MHP'li Enes Ertuğrul Kalın 'Komşum Derdin Derdimdir' Programıyla 240 Ev Ziyaretine Ulaştı

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ev Ziyaretlerini Sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, ‘Komşum Derdin Derdimdir’ programı çerçevesinde il teşkilatıyla birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen ziyaretlerde, Kalın ve ekibi bugüne kadar 240 vatandaşı evlerinde ziyaret ederek taleplerini ve sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretlerin Amacı ve Süreç

Ziyaretlerde öncelik, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve talepleri ilgili birimlere iletmek olarak belirleniyor. Teşkilatın her kapıya ulaşma ve komşuluk hukukunu yaşatma anlayışıyla yürüttüğü program, hem sorun çözme hem de vatandaşla gönül bağı kurma amacı taşıyor.

Başkan Kalın'ın Açıklaması

Kalın konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in emir ve talimatları doğrultusunda, Kayseri İl Teşkilatımız ile tüm ilçe teşkilatlarımız tarafından yürütülen ‘Komşum Derdin Derdimdir’ programı il ve ilçe genelinde büyük bir kararlılık ve azimle devam etmektedir. Toplumsal dayanışmayı artırmak, hemşehrilerimizin sorunlarını yerinde dinlemek ve vatandaşlarımızla gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 240 ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri samimiyetle dinlenmekte, her not ilgili birimlerimize titizlikle iletilmektedir. Teşkilatlarımız; her kapıya ulaşmayı, her gönüle dokunmayı ve komşuluk hukukunu yaşatmayı milli bir görev anlayışıyla sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak, vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını güçlendiren ‘Komşum Derdin Derdimdir’ programına aynı kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız"

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ İL BAŞKANI ENES ERTUĞRUL KALIN, ‘KOMŞUM DERDİ DERDİNDİR’...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ İL BAŞKANI ENES ERTUĞRUL KALIN, ‘KOMŞUM DERDİ DERDİNDİR’ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE EV ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. KALIN ŞİMDİYA KADAR 240 EV ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ İL BAŞKANI ENES ERTUĞRUL KALIN, ‘KOMŞUM DERDİ DERDİNDİR’...

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi