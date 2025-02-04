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MHP'li Özdemir'den Yangın Denetimi İçin Kanun Teklifi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, otellerin yangın denetimlerinin yılda 2 kez yapılmasını öneren kanun teklifini Meclis'e sundu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:19
MHP'li Özdemir'den Yangın Denetimi İçin Kanun Teklifi

MHP'li Özdemir'den Yangın Denetimi İçin Önemli Adım

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, otellerin olası yangınlara karşı yılda 2 kez denetlenmesini öneren Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde, mevcut kanunlara dayalı olarak hazırlanan yönetmeliklerin, iş yeri açılışı sırasında binaların yangından korunmasına yönelik uygunluklarının raporlandığı hatırlatıldı. Ancak, takip eden süreçte iş yeri sahibinin başvurusuna bağlı olarak yeniden denetimler yapıldığı vurgulandı. Bu durumun, olası yangın felaketlerine karşı işletmelerin durumu hakkında belirsizlik yarattığı kaydedildi.

Yangın Felaketi Sonrası Farkındalık

Özdemir'in teklifinin gerekçesinde, 21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ve 78 can kaybına yol açan yangının ardından, işletmenin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelike uygun olmadığı yönündeki iddiaların gündeme geldiği ifade edildi. Bu olay, işletmelerin yangın güvenliği tedbirlerinin takip eden süreçte yetersiz denetimlerle belirsiz kaldığını ortaya koydu.

Teklifte, turizm işletmelerinin yıllık düzenli denetimlerle yangın tedbirlerinin uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, itfaiye tarafından hazırlanan raporların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesinin denetim faaliyetleri açısından önemli olacağı belirtildi.

Düzenlemenin Detayları

Teklif, Belediye Kanununa yeni bir fıkra eklenmesini öngörüyor. Bu kapsamda, büyükşehir belediyeleri ile il belediyelerine bağlı itfaiye teşkilatlarının, yılda 2 kez turizm işletmelerinin yangın güvenliği yönetmeliğine uygunluklarını denetlemesi gerekecek. İtfaiye teşkilatı, denetim raporunu 15 gün içinde ilgili bakanlıklara bildirmekle yükümlü olacak.

Rapor sonucunda yönetmelik şartlarının sağlanmadığı tespit edilirse, işletmenin tüm faaliyetleri eksiklikler tamamlanana kadar durdurulacak.

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