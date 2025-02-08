DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.459.563,38 -0,47%

MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'İmamoğlu'nun İhtirasları Gündemi Belirliyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'yi İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmemekle ve İmamoğlu'nun hırslarıyla gündem oluşturmamakla eleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:02
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'İmamoğlu'nun İhtirasları Gündemi Belirliyor'

MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'nin gündemini sert bir dille eleştirerek, "CHP'nin gündemini, Türkiye'nin ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerin girift sorunları değil, İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtirasları belirlemektedir." ifadelerini kullandı.

Kontrolsüz Bir Koşu

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, sol zihniyetin birincil siyasi biniciği olan CHP'nin, başıboş bir koşuya girdiğini belirterek, "Kontrolünü yitirmiş ve gündem parkurundan ayrılmış görünen CHP, büyük siyasi hüsranın varış noktasına doğru doludizgin ilerlemektedir." şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun Adaylık Hesapları

Yalçın, CHP'nin, bu kez de İmamoğlu sapmasıyla büsbütün uzağa savrulduğunu ifade ederek, "CHP, iyi yönetilemediği için atın dizginleri, kendini 'İstanbul dükası' sanan kifayetsiz bir muhterisin kontrolüne geçmiştir." dedi.

Yetersiz Altyapı ve Acil Eylem Plânı Eksikliği

Yalçın, İmamoğlu'nu İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmemekle suçlayarak, "İstanbul'da yüz binlerce bina için 'acil eylem planı' bile yok" şeklinde konuştu. İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı hedefinin İstanbul'un sorunlarından daha acil olduğunu ifade etti.

CHP'nin Borçları ve Politik Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Yalçın, "CHP, önce batık belediyelerinin SGK'ye olan milyarlarca liralık borcunu ödemelidir." diyerek, bunun 16,5 milyon emeklinin hakkı olduğunu vurguladı.

Sonuç Olarak

Yalçın son olarak, "Erken doğum CHP'ye erken seçim değil, erken hüsran getirecektir." diyerek, CHP'nin içinde bulunduğu durumu sert bir dille eleştirdi. İktidarın bahane edilerek devlete düşmanlık üretmenin sol zihniyetin geleneği olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'İmamoğlu'nun İhtirasları Gündemi Belirliyor'
4
Hamas: İsrail Hapishanelerindeki Esirlerin Sağlık Durumu Kötüleşiyor
5
BAE, Fransa'daki Yapay Zeka Kampüsüne 30 Milyar Avro Yatırım Yapacak
6
Amasya'da Kauçuk Yüklü Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Tarım Bakanı Yumaklı'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Yanıtı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!