MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'İmamoğlu'nun İhtirasları Gündemi Belirliyor'

MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'nin gündemini sert bir dille eleştirerek, "CHP'nin gündemini, Türkiye'nin ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerin girift sorunları değil, İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtirasları belirlemektedir." ifadelerini kullandı.

Kontrolsüz Bir Koşu

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, sol zihniyetin birincil siyasi biniciği olan CHP'nin, başıboş bir koşuya girdiğini belirterek, "Kontrolünü yitirmiş ve gündem parkurundan ayrılmış görünen CHP, büyük siyasi hüsranın varış noktasına doğru doludizgin ilerlemektedir." şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun Adaylık Hesapları

Yalçın, CHP'nin, bu kez de İmamoğlu sapmasıyla büsbütün uzağa savrulduğunu ifade ederek, "CHP, iyi yönetilemediği için atın dizginleri, kendini 'İstanbul dükası' sanan kifayetsiz bir muhterisin kontrolüne geçmiştir." dedi.

Yetersiz Altyapı ve Acil Eylem Plânı Eksikliği

Yalçın, İmamoğlu'nu İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmemekle suçlayarak, "İstanbul'da yüz binlerce bina için 'acil eylem planı' bile yok" şeklinde konuştu. İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı hedefinin İstanbul'un sorunlarından daha acil olduğunu ifade etti.

CHP'nin Borçları ve Politik Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Yalçın, "CHP, önce batık belediyelerinin SGK'ye olan milyarlarca liralık borcunu ödemelidir." diyerek, bunun 16,5 milyon emeklinin hakkı olduğunu vurguladı.

Sonuç Olarak

Yalçın son olarak, "Erken doğum CHP'ye erken seçim değil, erken hüsran getirecektir." diyerek, CHP'nin içinde bulunduğu durumu sert bir dille eleştirdi. İktidarın bahane edilerek devlete düşmanlık üretmenin sol zihniyetin geleneği olduğunu belirtti.