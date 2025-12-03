MHP Sur'dan Dünya Engelliler Günü'nde 10 Aileye Tekerlekli Sandalye Desteği

MHP Sur'dan Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sur İlçe Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan 10 engelli aileye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Etkinlik ve dağıtım

Programa; MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur KAÇEP İlçe Başkanı Serap Kaya katıldı. Teşkilat tarafından temin edilen tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi ve desteklerin artarak süreceği vurgulandı.

Şakir Erdin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Milliyetçi Hareket Partisi Sur ilçe Başkanlığı olarak KAÇEP Başkanımızla birlikte Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 10 engelli aileye, engelli aracı teslim ettik. Bu mutluluğu bir kez daha yaşadık. Hepimiz bir engelli adayıyız. Buradan tüm engelli arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın duyarlı olmasını temenni ederim."

KAÇEP ziyaretleri ve mesajı

Üç Hilalin Aydınlığında Engelsiz Yarınlara programı çerçevesinde özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri evlerinde ziyaret edildi. Serap Kaya çalışmayı sosyal sorumluluk bilincinin bir yansıması olarak nitelendirdi ve şu ifadeyi kullandı: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel gereksinimli vatandaşlarımızı ve ailelerini ziyaret ettik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, her bir vatandaşımızın devletin birinci sınıf vatandaşı olduğu inancıyla hareket ediyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin ve onlara ömürlerini adayan fedakar annelerimizin ve babalarımızın daima yanındayız."

Ailelerden teşekkür

2023 yılında geçirdiği trafik kazasında kızını kaybeden ve kendisinin de bacaklarında engel bulunan Remziye Demirel, destek için Erdin ve Kaya'ya teşekkür etti: "Çok ihtiyacım vardı. Kızımın mezarına gittiğim zaman eski sandalyem sürekli devrilecekmiş gibi oluyordu. Bu çok iyi oldu çok, sevindim."

Etkinlik, yerel düzeyde farkındalık yaratmayı ve engelli vatandaşlara yönelik somut desteklerin sürmesini amaçlayan bir adım olarak kayda geçti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SUR İLÇE BAŞKANI ŞAKİR ERDİN VE MHP SUR KAÇEP İLÇE BAŞKANI SERAP KAYA, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN 10 AİLEYE TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİNDE BULUNDU.