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Microsoft, Sağlık Kuruluşları İçin Yeni Yapay Zeka Programını Tanıttı

Microsoft, sağlık sektörüne yönelik tıbbi görüntüleme ve iş akışları alanında yeni yapay zeka programını sundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:31
Microsoft, Sağlık Kuruluşları İçin Yeni Yapay Zeka Programını Tanıttı

Microsoft'tan Yeni Yapay Zeka Programı

Microsoft, sağlık kuruluşlarına yönelik yeni yapay zeka programını duyurdu. Bu program, tıbbi görüntüleme, sağlık hizmetleri ve iş akışı çözümleri gibi çeşitli modüller aracılığıyla sağlık sektörüne destek sağlamayı hedefliyor.

Yapay Zeka ile Özelleştirilmiş Çözümler

The Hill gazetesinin haberine göre, açıklanan yapay zeka destekli çözümler, sağlık kuruluşlarının özel ihtiyaçlarına göre hızla uyarlanabilecek şekilde tasarlandı. Microsoft'un Sağlık ve Yaşam Hizmetleri Platformları Başkan Yardımcısı Joe Petro, "Yapay zeka atılımlarının çalışma ve yaşama şeklimizi temelden değiştirdiği bir dönüm noktasındayız." dedi.

Veri Entegrasyonu ve İş Akışlarını Kolaylaştırma

Petro, Microsoft'un sunduğu yapay zeka çözümlerinin iş akışlarını daha verimli hale getirdiğini ve veri entegrasyonunu iyileştirdiğini belirtti. Bu program, sağlık kuruluşları ve uzmanları için çeşitli yardımcı hizmetler sunmayı amaçlıyor.

Risk Tespiti ile İlk Aşamada Test Edilecek

Microsoft, duyurulan çözümlerin çoğunun şu anda erken aşamalarda olduğunu ve sağlık kuruluşları tarafından risk tespiti için test edileceğini duyurdu. Tıbbi görüntüleme ve sağlık hizmetleri modülleri, gelecekte başka tıbbi alanlarla da zenginleştirilebilecek.

“Tıbbın Geleceğini Şekillendirecek”

Providence Genomics başhekimi Carlo Bifulco, programın kanser araştırmalarına katkı sağlayabileceğini belirterek, "Bu uygulama, geleneksel görsel yorumlamanın ötesinde insan uzmanlığını tamamlayıcı fikirler sunarken tıbbın geleceğini yeniden şekillendirecektir." açıklamasında bulundu.

Veri Entegrasyonu ve Randevu Süreçleri

Microsoft'un Providence ve Paige.ai gibi iş ortaklarıyla geliştirdiği yapay zeka görüntüleme modülü, sağlık kuruluşlarının tıbbi görüntüler, klinik kayıtlar ve genomik veriler dahil olmak üzere farklı veri türlerini entegre etmesine ve analiz etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, sağlık hizmeti sunan modül, randevu verme, sonuç bildirme ve triaj prosedürleri gibi alanlarda destek sağlarken, iş akışları modülü hemşirelere ve doktorlara dokümantasyon ve idari sorumluluklarda kolaylık sunacak.

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