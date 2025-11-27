Milas'ta Aracın Arkasında Sürüklenen Köpek Telef Oldu: 2 Gözaltı

Olay ve müdahale

Muğla’nın Milas ilçesinde, 27 Kasım tarihinde sosyal medyada paylaşılan aracın arkasına bağlanmış bir köpeğin sürüklendiğine dair görüntüler üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen T.G. (50) ve M.Y. (33), saat 14.00 sıralarında araçlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hayvanın durumu ve soruşturma

Jandarma ekiplerinin incelemesinde, sürüklenen köpeğin şüphelilerden birinin evinin bahçesinde ölü (telef) olarak bulunduğu tespit edildi. Olayın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesi için detaylı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, iki şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı ve gözaltı süreçlerinin sürdüğü belirtildi.

Valilikten açıklama

Muğla Valiliği yapılan açıklamada, görüntüler üzerine derhal harekete geçildiğini ve gereğinin yapıldığını bildirerek, kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu kaydetti.

METRELERCE SÜRÜKLENEN KÖPEK TELEF OLDU