Milas'ta Orman Yangınları Hızlı Müdahale ile Büyümeden Söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde Fesleğen ve Karacahisar'da çıkan iki orman yangını, mahalle sakinleri ve Orman Şefliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 21:15
Milas'ta orman yangınları büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde çıkan iki ayrı orman yangını, hızlı müdahaleler sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Fesleğen Mahallesi'nde vatandaş müdahalesi

İlk yangın Fesleğen Mahallesi yol kenarında başladı. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla anında müdahale ederek alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramasını engelledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgeye sevk edilen orman ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Karacahisar'da gözetleme ve ekiplerin erken müdahalesi

İkinci yangın ise Karacahisar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgedeki gözetleme ve ihbar sistemlerinin devreye girmesiyle Orman Şefliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevlerin büyümesi önlendi ve yangın tamamen söndürüldü.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

