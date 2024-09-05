Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'ye Trafikte Saldırı: Bir Tutuklama Gerçekleşti

Busenaz Sürmeneli'ye Trafikte Saldırı Olayı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye, Trabzon'da bir sürücünün saldırdığı iddiasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Sürmeneli, Kemerkaya Mahallesi Ganita mevkiinde seyir halindeyken arkasındaki kamyonet sürücüsü S.K. ile trafik sıkışıklığı nedeniyle tartışma yaşadı. Taraftan gelen iddialara göre, kamyonet sürücüsü aracından inerek Sürmeneli'ye yumruk attı.

Arbede ve Tehdit

Yaşanan arbede sırasında, S.K.'nın üzerinde bulundurduğu silahla Sürmeneli'yi tehdit ettiği öne sürüldü. Ardından tehdit eden sürücü olay yerinden kaçtı.

Polis Müdahalesi ve Tutuklama

Sürmeneli, yaşadığı olayı polise bildirmesinin ardından, S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi çıktığı bildirildi.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve 'ulaşım araçlarının alıkonulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.