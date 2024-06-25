Milli Dağcı Tunç Fındık Everest'den sonra Türk bayrağını dünyanın zirvelerinde dalgalandıracak!

Son olarak Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Kemaliye Doğa ve Su Sporları Şenliği'ne katılan Tunç Fındık, burada kaya tırmanışı yaparak doğa tutkunlarıyla buluştu. Kemaliye'nin eşsiz doğal güzelliklerine hayran kalan Fındık, burada dağcılık ve doğa sporlarına verdiği önemi vurguladı.

14X8000 PROJESİ VE DÜNYA DAĞLARINA TÜRK BAYRAĞI

Dünya genelinde sadece 49 kişinin tamamlayabildiği "14x8000" projesini başarıyla bitiren ilk Türk sporcu olan Tunç Fındık, bu projenin yanı sıra farklı dağlarda da Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor. Fındık, "Nepal, Güney Afrika ve Alpler'de çeşitli zirvelere tırmanma planlarımız var. Amacımız, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve dağcılık potansiyelini uluslararası arenada göstermek" dedi.



DAĞCILIK SPORUNUN YÜKSELİŞİ VE TÜRKİYE'DEKİ POTANSİYEL

Türkiye'de doğa sporlarının popülerliğinin arttığını belirten milli dağcı, ülkenin bu alandaki potansiyeline dikkat çekti. Ancak bu sporların daha güvenli ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için devlet desteğinin önemine vurgu yaptı. Fındık, "Dağ yürüyüşü, doğa yürüyüşü ve kampçılık gibi faaliyetlerde eğitimsiz rehberlerin bulunması risk oluşturabilir. Bu nedenle bu sporların denetim altında yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

