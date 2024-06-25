Bist 100
10.662,57 0%
DOLAR
33,01 0,32%
EURO
35,46 0,26%
ALTIN
2.457,68 0,02%

Milli Dağcı Tunç Fındık Everest'den sonra Türk bayrağını dünyanın zirvelerinde dalgalandıracak!

Erzincanlı milli dağcı Tunç Fındık, ülkemizi dünyanın en yüksek zirvelerinde temsil etmek için yeni hedefler belirledi. 2024 yılında üçüncü kez Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan Tunç Fındık, Türk bayrağını farklı zirvelerde de dalgalandırmayı planlıyor. Dağcılık kariyerine Everest'in ardından da hız kesmeden devam eden Fındık, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve dağcılık potansiyelini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 11:31
Milli Dağcı Tunç Fındık Everest'den sonra Türk bayrağını dünyanın zirvelerinde dalgalandıracak!

Son olarak Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Kemaliye Doğa ve Su Sporları Şenliği'ne katılan Tunç Fındık, burada kaya tırmanışı yaparak doğa tutkunlarıyla buluştu. Kemaliye'nin eşsiz doğal güzelliklerine hayran kalan Fındık, burada dağcılık ve doğa sporlarına verdiği önemi vurguladı.

14X8000 PROJESİ VE DÜNYA DAĞLARINA TÜRK BAYRAĞI

Dünya genelinde sadece 49 kişinin tamamlayabildiği "14x8000" projesini başarıyla bitiren ilk Türk sporcu olan Tunç Fındık, bu projenin yanı sıra farklı dağlarda da Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor. Fındık, "Nepal, Güney Afrika ve Alpler'de çeşitli zirvelere tırmanma planlarımız var. Amacımız, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve dağcılık potansiyelini uluslararası arenada göstermek" dedi.

DAĞCILIK SPORUNUN YÜKSELİŞİ VE TÜRKİYE'DEKİ POTANSİYEL

Türkiye'de doğa sporlarının popülerliğinin arttığını belirten milli dağcı, ülkenin bu alandaki potansiyeline dikkat çekti. Ancak bu sporların daha güvenli ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için devlet desteğinin önemine vurgu yaptı. Fındık, "Dağ yürüyüşü, doğa yürüyüşü ve kampçılık gibi faaliyetlerde eğitimsiz rehberlerin bulunması risk oluşturabilir. Bu nedenle bu sporların denetim altında yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Her gün bir avuç yiyen tüm gün tok kalıyor! Cayır cayır yağ yaktırıyor

Böreklik yufka, yoğurt, sosis ucuzladı! BİM'de bomba aktüel ürünler indirimi başladı

Altın fiyatlarında devran tersine dönecek! O tarihten sonra altını olan zenginleşecek

65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşadı! Ayın o günlerinde 4000 TL yardım parası verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Her gün bir avuç yiyen tüm gün tok kalıyor! Cayır cayır yağ yaktırıyor

Bankalar size para vermek için yarışıyor! Aylık en az asgari ücret alabilirsiniz

65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşadı! Ayın o günlerinde 4000 TL yardım parası verilecek

Sıfır otomobil almak isteyene büyük şans! 400 bin TL'sini peşin ödeyen bu otomobili kapacak!

Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

28 Haziran'a kadar başvurana zam yok! Bedelli askerliğe o oranda dev zam geliyor

Instagram hesabı olanlar dikkat! Arkadaşlarınız sizden gizli bunu yapabilir!

O emekliye müjde! Fatura desteği onaylandı: Bu ay yüzde 50 indirimli ödeyeceksiniz

Altın fiyatlarında devran tersine dönecek! O tarihten sonra altını olan zenginleşecek

Belgesiyle PTT'ye giden 5.650 TL'lik yardımı kapar! Başvurular bugün açıldı

Böreklik yufka, yoğurt, sosis ucuzladı! BİM'de bomba aktüel ürünler indirimi başladı

Alışverişte fiş almıyorsanız hapı yuttunuz! GİB peşinize düşecek