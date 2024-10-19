Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bitlis'te Eğitim ve Demokrasi Üzerine Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bitlis'teki AK Parti Kongresi'nde Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis'te düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimde Yerli ve Milli Yaklaşım

Bakan Tekin, konuşmasında, "Dünyanın eğitim alanında gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz. Bu, eğitim sistemimizin birinci boyutudur. İkinci boyut ise Anadolu insanının bu ülkeyi bir arada tutan temel değerleri müfredata dahil edilebilmesidir," şeklinde ifade etti.

Demokratik Değerlere Vurgu

Tekin, Türkiye'de demokratik olgunluğun çağdaş düzeyde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'deki demokratik yaşamın güçlenmesindeki katkıları için teşekkür etti. Tekin, CHP ve DEM Parti'nin eleştirilerine de yanıt verdi:

"Dünyadaki uygulamaları aynen almamıza mı itiraz ediyorsunuz?" diyen Tekin, bu eleştirilerin önemine vurgu yaptı.

Laiklik ve Eğitim Modeli Üzerine Tartışmalar

Bakan Tekin, dini inanç ve ibadet özgürlüğünün devlete bağlı olduğunu belirterek, "Getirdiğimiz eğitim modeli, evrensel laiklik uygulamalarıyla örtüşüyor," dedi. Ancak, CHP'nin laiklik anlayışı ile kendi anlayışı arasında farklılıklar olduğunu ifade etti.

Milletvekilinden Açıklama

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, "Esas olan koltuk değil millettir. 23 yıldır bu millete hizmet ediyoruz," diyerek hizmet anlayışlarının önemine değindi.

Kongreler Bir Dava Hareketidir

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "AK Parti bir dava hareketidir," diyerek parti üyelerinin kararlılığını vurguladı. AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ise, "Birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalıyız," şeklinde konuştu.