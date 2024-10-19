DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.144,55 0,37%

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bitlis'te Eğitim ve Demokrasi Üzerine Konuştu

Bakan Tekin, Bitlis'te eğitim sistemini ve demokratik olgunluğu ele aldı, ülkenin değerlerini müfredatta yansıtacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:56
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bitlis'te Eğitim ve Demokrasi Üzerine Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bitlis'teki AK Parti Kongresi'nde Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitlis'te düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimde Yerli ve Milli Yaklaşım

Bakan Tekin, konuşmasında, "Dünyanın eğitim alanında gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz. Bu, eğitim sistemimizin birinci boyutudur. İkinci boyut ise Anadolu insanının bu ülkeyi bir arada tutan temel değerleri müfredata dahil edilebilmesidir," şeklinde ifade etti.

Demokratik Değerlere Vurgu

Tekin, Türkiye'de demokratik olgunluğun çağdaş düzeyde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'deki demokratik yaşamın güçlenmesindeki katkıları için teşekkür etti. Tekin, CHP ve DEM Parti'nin eleştirilerine de yanıt verdi:

"Dünyadaki uygulamaları aynen almamıza mı itiraz ediyorsunuz?" diyen Tekin, bu eleştirilerin önemine vurgu yaptı.

Laiklik ve Eğitim Modeli Üzerine Tartışmalar

Bakan Tekin, dini inanç ve ibadet özgürlüğünün devlete bağlı olduğunu belirterek, "Getirdiğimiz eğitim modeli, evrensel laiklik uygulamalarıyla örtüşüyor," dedi. Ancak, CHP'nin laiklik anlayışı ile kendi anlayışı arasında farklılıklar olduğunu ifade etti.

Milletvekilinden Açıklama

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, "Esas olan koltuk değil millettir. 23 yıldır bu millete hizmet ediyoruz," diyerek hizmet anlayışlarının önemine değindi.

Kongreler Bir Dava Hareketidir

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "AK Parti bir dava hareketidir," diyerek parti üyelerinin kararlılığını vurguladı. AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ise, "Birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalıyız," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Neonatoloji Hemşireliği Derneği'nden Yenidoğan Çetesi Açıklaması
2
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Toplantısında Açıklamalarda Bulundu
4
Mersin Tarsus'ta Park Halindeki Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu
5
ÖNDER Gençlik Yeni Projelerini Tanıttı
6
Lübnan Sınırında Çatışmalar: Beyrut'a Yoğun Saldırılar Gerçekleşti
7
Gazze'de Kassam Tugayları'nın İsrail Hedeflerine Saldırısı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’