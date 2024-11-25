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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'ye Sert Yanıt: Kreşlerle İlgili Yalanlar!

Bakan Tekin, kreş kapatma iddialarını kesin bir dille reddetti ve CHP'yi yanlış bilgilendirme ile suçladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:55
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'ye Sert Yanıt: Kreşlerle İlgili Yalanlar!

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Bakan Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kreşlerin kapatılmasına dair iddialarına yanıt veren Tekin, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir, kreşlerle alakalı olamaz," dedi.

Kreş Kapatma İddialarını Reddetti

Tekin, açıklamalarında, "Ben Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Okuduğunu anlamakta problem yaşıyor ya da yanlış bilgilendirmeler yapıyor," ifadelerini kullandı. Bakan, 36 ay altındaki kreşlerin bakım işlevinin Bakanlığın yetki alanı dışında olduğunu vurguladı.

Yazının İçeriği ve Anaokulu Yönetmelikleri

{Bakan Tekin, yazının anaokullarıyla ilgili olduğuna dikkat çekerek, 2005’te CHP'nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu ve 2007 yılında AYM’nin bu maddeyi iptal ettiğini belirtti.}

Tekin, "İşte bu sebepten dolayı CHP, kendi geçmişini bilmiyor veya hatırlamak istemiyor," diyerek, yazılarında anaokullarının açılması ya da kapatılması hakkında hiçbir ifadenin yer almadığını tekrarladı.

Öğretmen Atamaları ve İhtiyaçlar

Hafta sonu yapılan 20 bin öğretmen atamasına da değinen Tekin, "Bu işin şovunu yapan kişilerin kamuoyunda dillendirdiği rakamlarla atama yapmıyoruz," dedi. Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda atama yapıldığını vurgulayarak, en çok atama yapılan illerin Şanlıurfa ve Şırnak olduğunu belirtti.

Laiklik Tartışmaları

Tekin, CHP ile laiklik üzerinden olan tartışmalarına da yanıt verdi. Laikliğin evrensel tanımına uygun bir şekilde uygulanmasını istediklerini dile getiren Tekin, CHP’nin geçmişteki laiklik anlayışını eleştirdi.

Milli Eğitim Akademisi'nin Kuruluş Amacı

Milli Eğitim Akademisi'nin kurulma amacını da açıklayan Tekin, eğitim süreçlerinin uygulama ağırlıklı hale getirilmesi gerektiğine inandığını söyledi. Bu akademinin, yeni başlayan ve mesleğinde eksiklik hisseden öğretmenlere hizmet içi eğitim vereceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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